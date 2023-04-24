Омичка завоевала титул «Величие Сибири — 2023»

Студентка Омского педагогического университета Милана Азанова завоевала титул «Величие Сибири — 2023» на конкурсе красоты «Достояние Сибири».

Состязание прошло на выходных в Новосибирске, оно состояло из нескольких этапов. Сначала девушка отправила видеовизитку о родном крае, далее следовали самопрезентация, показ национального костюма и творческий номер.

Теперь омичка будет участвовать в международном конкурсе MISS GLOBAL UNIVERSE в Сингапуре, пишет ИА «Омскрегион».

Милана Азанова учится на факультете начального, дошкольного и специального образования. Ранее девушка блистала на сцене в качестве победительницы регионального конкурса красоты «Жемчужина Сибири». В нем ей присудили титул «Королевский выбор», отмечает ИА «Город55».

Ранее в марте сообщалось, что в США похвалили россиянок за желание оставаться женщинами. Так, американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен 18 марта назвал российских дам красивыми и «не ненавидящими мужчин».