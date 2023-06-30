Звуки золота: кто выиграл Конкурс Чайковского

Жюри XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского 29 июня объявило имена победителей. Обладатель Гран-при будет назван на заключительном гала-концерте. Призерами стали представители Южной Кореи, США, Китая и, конечно же, России. «Известия» оценили шансы лауреатов на лидерство в мировом исполнительском искусстве.

Семь цветов черно-белой радуги

В фортепианной номинации победил россиянин Сергей Давыдченко. Все три тура он провел ровно, стабильно, а третий увенчал эмоциональным и виртуозным выступлением.

На втором месте оказались сразу три участника: Джордж Харлионо, Вонг Энджел Станислав и Валентин Малинин. Бронзу взял Энджел Станислав Вонг (США). Открылись новые таланты.

— Я считаю, что конкурсы замечательны тем, что все видят, все слышат музыкантов — всё открыто, и каждый имеет право на своё мнение. Каждый будет в дальнейшем фокусироваться на том, кто ему понравился, — прокомментировал ход состязаний лауреат X Конкурса Чайковского Николай Луганский.

Напряжение витало в воздухе до последнего момента: все музыканты демонстрировали высочайший уровень исполнительского мастерства, удивительную свободу и индивидуальность, словно приобрели за конкурсные дни иммунитет к волнению.

На протяжении трех финальных вечеров на сцене Большого зала консерватории с пианистами выступал Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под руководством Алексея Рубина. Он тщательнейшим образом подстраивался под интерпретацию каждого исполнителя. Особую работу пришлось проделать над Первым концертом П.И. Чайковского, который как более эффектный предпочли семь из восьми финалистов.

Как признался дирижер, все играют по-своему, кто-то замедляет в одном месте, кто-то в другом.

Концерты по выбору, несмотря на переклички, порадовали разнообразием. Так, китаянка Мао Сюаньи покорила изысканной музыкальностью, исполнив Второй концерт Иоганнеса Брамса. Вонг Станислав Энджел зарядил публику энергией, удивив концертом Бенджамина Бриттена, который не часто можно услышать на русской сцене. Все остальные участники сделали ставку на настоящие жемчужины мировой музыкальной литературы — сочинения Рахманинова, Прокофьева и Скрябина — композиторов и выдающихся пианистов.

Лучшая скрипка конкурса

Победу у скрипачей одержала Ким Ке Хи (Южная Корея), яркая и самобытная исполнительница, запомнившаяся оригинальными и вместе с тем бережными по отношению к авторам интерпретациями. Концерт Чайковского на третьем туре прозвучал у нее прелестно, а вот в концерте Моцарта были некоторые романтические по звучанию и стилистически неточные элементы, но жюри предпочло их не заметить.

Второе место занял наш Равиль Ислямов. Третье место разделили Ло Чаовэнь (Китай), Даниил Коган и Елена Таросян (оба — Россия).

— Мне кажется, что мы достаточно объективны, — прокомментировал решение член жюри Эдуард Тадевосян.

Прослушивания состоялись на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского. Для конкурсантов из России этот зал уже родной, каждый из них не раз выступал здесь с сольной или ансамблевой программой, чего не скажешь о конкурсантах из Китая и Южной Кореи.

Программа была выдержана с поистине классической строгостью: по традиции исполнялся Концерт Чайковского и один из трех концертов Моцарта (концерт № 3 соль мажор; концерт № 4 ре мажор; концерт № 5 ля мажор) — на выбор. Идеальный тандем, учитывая, что Моцарт был кумиром Чайковского.

Но настоящая идеальность по-настоящему коварна: сложно быть оригинальным и убедительным, когда три дня подряд шесть высококлассных исполнителей играют одно произведение. Надежной опорой для солистов стал Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина.

Не обошлось без сюрпризов. Программы представительницы Китая и Елены Таросян оказались абсолютно одинаковыми. Увы, в игре китаянки были интонационные неточности, что не ускользнуло от слуха членов жюри.

В исполнении Елены Таросян присутствовали задор и азарт, а восхитительное платье добавило выступлению шарма.

Закрыли конкурс выступления Ло Чаовэня и Равиля Ислямова.

В ре-мажорном концерте Моцарта Ло Чаовэнь чувствовал себя слегка неуверенно. В исполнении Ислямова ощущалось внимание к деталям и вместе с тем смелое и упорное желание быть оригинальным. И да: как всегда, было эксцентрично. Жаль, что звуковую картину затемнило несколько небезупречных интонаций.

Ровно и надежно

У виолончелистов в финале соревновались россияне и представители Южной Кореи. Победила Ли Ёе Ын, стабильная и надежная исполнительница, ровно проявившая себя во всех турах. Второе место у Марии Зайцевой. Третьей премии удостоен Пак Сан Хёк.

Иван Сендецкий, занявший четвертое место, удивил всех, выбрав для исполнения в финале редко звучащий на конкурсе Чайковского концерт Витольда Лютославского. Его игра покорила свободой и яркостью. Символично, что четверо из шести финалистов исполнили сочинения Шостаковича — композитора, теснейшим образом связанным с Петербургом, где соревновались виолончелисты.

Жюри сделало свой выбор, внеся в историю первые имена лучших исполнителей этого года. Но список еще открыт, ведь впереди вердикт самого важного судьи — публики, признание которой — дело времени. Тем не менее уже сейчас можно с уверенностью сказать: благодаря соревнованию, мировому искусству представлены новые имена.