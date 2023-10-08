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Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали визита Зеленского в Польшу

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленского в Польше не встретил ни один чиновник
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Фото: Global Look Press/President Of Ukraine
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Приехавшего в Польшу президента Украины Владимира Зеленского не встретил ни один правительственный чиновник, сообщил 8 октября экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник», — рассказал Джонсон.

Отношения между двумя странами ухудшились, отметил эксперт.

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Ранее, 23 сентября, 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу.

Позднее спикер канадского парламента Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку. Извинения также принес Трюдо.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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