Реклама
Прямой эфир
Мир
Красный полумесяц сообщил о 500 жертвах мощного землетрясения в Афганистане
Мир
ЦАХАЛ объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа
Армия
Российская авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Происшествия
Во Владивостоке подросток за рулем Toyota устроил ДТП с четырьмя автомобилями
Мир
ЦАХАЛ подтвердила захват израильских заложников боевиками ХАМАС
Мир
СМИ сообщили об освобождении удерживаемых на юге страны в заложниках израильтян
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Недвижимость
Россияне стали продавать дешевую ипотеку
Общество
Эксперт Кошкин объяснил неготовность армии Израиля к атаке ХАМАС
Мир
В ООН сообщили о 20 тыс. внутренне перемещенных лиц в секторе Газа
Мир
Блинкен призвал Палестину к восстановлению стабильности в регионе
Мир
Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям

Политолог Вароли назвал неожиданную выгоду Москвы от антироссийской пропаганды

Журналист Вароли: критика Путина Байденом повышает авторитет лидера России в США
0
Фото: Global Look Press/CNP/Yuri Gripas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около четверти американцев положительно воспринимают президента РФ Владимира Путина, и это происходит на фоне продолжающийся антикремлевской пропаганды, продвигаемой администрацией американского лидера Джо Байдена, заявил американский журналист и политолог Джон Вароли в беседе с RNN.

Больше всего, по оценкам ряда американцев, им нравится то, как российский лидер заботится о своей нации, которая формирует позитивное восприятие его внешней политики. В отличие от того, как нынешнее руководство США тратит бюджет на проблемы Украины и не реагирует на необходимость защищать национальные границы, открытые для ежедневного притока нелегальных мигрантов из Мексики.

«У многих доверие к Байдену подорвано, что приводит к парадоксальному сценарию, при котором его критика Путина повышает авторитет российского лидера. Логика такова, что если Байден назовет Путина злодеем, многие американцы задумаются, что настоящий «плохой парень» находится не в Кремле, а в Белом доме», — отметил Вароли.

Политолог напомнил, что для большинства американцев насущной проблемой являются не внешние противники, а «властолюбивые, коррумпированные политики в Вашингтоне».

«Многие граждане, разочарованные нынешней администрацией, уже ведут обратный отсчет до выборов 2024 года», — резюмировал он.

Бить по-русски: американец удивил соперников футболкой с Путиным
В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» публика увидит схватку легенд ММА «за 50», поединок Дацика против британского нокаутера и самую высокую женщину-боксера

5 октября Business Insider, ссылаясь на слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба, сообщил, что президент России Путин оказался прав насчет усталости стран Запада от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По словам Биба, если конгресс США придет в полный беспорядок, то помощь Киеву резко прекратится, и это будет плохой новостью для Киева.

4 октября в беседе с «Известиями» политолог Джон Вароли заявил, что проект Запада в лице украинского президента Владимира Зеленского будет продолжен, так как иначе Запад вынужден будет признать поражение. Так он оценил влияние отставки спикера Маккарти. Из-за этого, считает Вароли, финансирование Украины замедлится, но не прекратится.

Тогда же, 4 октября, писатель и колумнист британского аналитического сайта UnHerd Томас Фази написал, что американский и западный истеблишмент начинает переосмысливать свою позицию по Украине. Однако худшим убеждением в американском истеблишменте является то, которjt диктует, «что этот конфликт должен продолжаться, несмотря ни на что, потому что это отвечает их интересам».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023