Около четверти американцев положительно воспринимают президента РФ Владимира Путина, и это происходит на фоне продолжающийся антикремлевской пропаганды, продвигаемой администрацией американского лидера Джо Байдена, заявил американский журналист и политолог Джон Вароли в беседе с RNN.

Больше всего, по оценкам ряда американцев, им нравится то, как российский лидер заботится о своей нации, которая формирует позитивное восприятие его внешней политики. В отличие от того, как нынешнее руководство США тратит бюджет на проблемы Украины и не реагирует на необходимость защищать национальные границы, открытые для ежедневного притока нелегальных мигрантов из Мексики.

«У многих доверие к Байдену подорвано, что приводит к парадоксальному сценарию, при котором его критика Путина повышает авторитет российского лидера. Логика такова, что если Байден назовет Путина злодеем, многие американцы задумаются, что настоящий «плохой парень» находится не в Кремле, а в Белом доме», — отметил Вароли.

Политолог напомнил, что для большинства американцев насущной проблемой являются не внешние противники, а «властолюбивые, коррумпированные политики в Вашингтоне».

«Многие граждане, разочарованные нынешней администрацией, уже ведут обратный отсчет до выборов 2024 года», — резюмировал он.

5 октября Business Insider, ссылаясь на слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба, сообщил, что президент России Путин оказался прав насчет усталости стран Запада от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По словам Биба, если конгресс США придет в полный беспорядок, то помощь Киеву резко прекратится, и это будет плохой новостью для Киева.

4 октября в беседе с «Известиями» политолог Джон Вароли заявил, что проект Запада в лице украинского президента Владимира Зеленского будет продолжен, так как иначе Запад вынужден будет признать поражение. Так он оценил влияние отставки спикера Маккарти. Из-за этого, считает Вароли, финансирование Украины замедлится, но не прекратится.

Тогда же, 4 октября, писатель и колумнист британского аналитического сайта UnHerd Томас Фази написал, что американский и западный истеблишмент начинает переосмысливать свою позицию по Украине. Однако худшим убеждением в американском истеблишменте является то, которjt диктует, «что этот конфликт должен продолжаться, несмотря ни на что, потому что это отвечает их интересам».