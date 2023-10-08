Если говорить о широких жестах международной дипломатии в исполнении украинского лидера Владимира Зеленского, то недавняя его поездка в Вашингтон войдет в учебники истории по совершенно иным, чем должна бы, причинам, уверен писатель и колумнист британского сайта аналитического UnHerd Томас Фази.

«С того момента, как его самолет приземлился, украинского президента встретили прохладно, и ему даже было отказано в просьбе выступить на совместном заседании конгресса США. Затем, в выходные, конгресс, в котором доминирует Республиканская партия, решил исключить любое дополнительное финансирование Украины из законопроекта о чрезвычайных расходах, принятого в последнюю минуту ради того, чтобы избежать закрытия правительства», — напомнил журналист в статье от 4 октября.

По его мнению, американский и западный истеблишмент начинает переосмысливать свою позицию по Украине. Как написал один ведущий комментатор в Newsweek, «нет никаких реальных оснований полагать, что Украина способна достичь заявленной стратегической цели по возвращении всей своей территории».

Этот сдвиг в значительной степени является результатом провала с нетерпением ожидаемого контрнаступления Украины и того факта, что «до 20% вооружения, отправленного Украиной на поле боя, было повреждено или уничтожено», пишет Фази.

«Означает ли это, что Запад наконец приходит к пониманию необходимости дипломатического решения? К сожалению, нет», — делает вывод журналист и уточняет, что Запад руководствуется сомнительными утверждениями, чтобы оправдать это убеждение.

Он называет еще худшим убеждением в американском истеблишменте то, «что этот конфликт должен продолжаться, несмотря ни на что, потому что это отвечает их интересам». Якобы инвестиции в пополнение американского арсенала помогут превзойти Китай, как утверждал в микроблоге лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл.

Кроме того, украинский конфликт служит интересам США, укрепляя НАТО и, следовательно, военный контроль Америки над Европой. Однако, по мере того как конфликт затягивается и потенциально обостряется, прямое участие НАТО в нем и риск полномасштабной войны между НАТО и Россией неизбежно возрастают. Европейцев должна особенно обеспокоить перспектива затяжной войны: если американская военная помощь начнет уменьшаться, Европе придется нести большее бремя.

«Однако тот факт, что Европа, в отличие от Америки, не получает никакой выгоды, ни экономической, ни с точки зрения безопасности, от постоянной милитаризации отношений со своим соседом, обладающим ядерным оружием, по-видимому, не является проблемой», — с изумлением завершает статью Фази.

5 октября Business Insider, ссылаясь на слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба, сообщил, что президент России Владимир Путин оказался прав насчет усталости стран Запада от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По словам Биба, если конгресс США придет в полный беспорядок, то помощь Киеву резко прекратится, и это будет плохой новостью для Киева.

В тот же день Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он отметил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили Украине всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

27 сентября обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта. Всё больше людей выступает против поддержки украинской стороны, так как украинские войска не смогли рационально воспользоваться поддержкой западных стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.