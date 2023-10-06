В США признали правоту Путина насчет усталости Запада от Украины

Президент России Владимир Путин оказался прав насчет усталости стран Запада от постоянной военной и финансовой помощи Украине. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Business Insider, ссылаясь на слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.

«Появляется всё больше признаков того, что он прав. Украина не справляется с призывом в армию, ее экономика проседает под давлением <конфликта>, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине ослабевает как в США, так и в Европе», — указал он.

По словам Биба, если конгресс США придет в полный беспорядок, то помощь Киеву резко прекратится. Это будет плохой новостью для Украины, а также для перспектив прекращения военного конфликта путем переговоров, отметил он.

В публикации Business Insider также отмечается, что ставка Путина на усталость Запада сыграла. Так, например, крайне правая фракция от Республиканской партии в палате представителей США не только выступила против военной помощи, но и сместила с поста бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Пентагон заявил, что у него еще есть миллиарды предварительно одобренной помощи, но в какой-то момент она закончится. Business Insider также напоминает слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что без участия США финансовой и военной помощи Украине будет недостаточно.

Кроме того, издание добавляет, что США выступают не единственной страной, которая демонстрирует усталость от Украины. На прошлой неделе, например, левоцентристская партия Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer) победила на выборах в Словакии, пообещав прекратить поддержку Украины, с которой она имеет сухопутную границу.

А в Германии, например, сейчас активно набирает популярность крайне правое политическое движение «Альтернатива для Германии», которое обвиняют в поддержании связи с Россией.

Ранее, 5 октября, Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он отмечает, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили Украине всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

27 сентября газета Politico также написала, что западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и всё больше устают от украинского конфликта. Издание в пример привело то, что в Вашингтоне непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи.

В тот день и обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки украинской стороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.