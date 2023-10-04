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Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Проект Запада в лице украинского президента Владимира Зеленского будет продолжен, так как иначе Запад вынужден будет признать поражение. Финансирование Украины из-за смещения с должности спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти замедлится, но не прекратится, заявил 4 октября в беседе с «Известиями» американский политолог Джон Вароли.

«Смещение Маккарти может замедлить финансирование Украины. Может несколько осложниться. Но не забывайте, что Пентагону и ЦРУ закон не писан. Они не связаны никакими правилами или нормами. Поэтому у них, очевидно, есть огромные деньги, безграничные ресурсы. Возможно, им придется спонсировать режим Зеленского тайно от народа», — поделился эксперт.

Вароли напомнил, что США собираются вести полномасштабную войну против России и неоднократно заявляли о желании разделить Россию на части и управлять ими. Об этом открыто говорят, поэтому важно понимать контекст, в котором происходят те или иные события.

«Правящая элита США перешла Рубикон. Они поставили на кон слишком многое. И теперь понимают, что нужно идти до победного конца. Они пока считают, что могут победить. Поэтому будут продолжать воевать. До конца, пока не останется ни одного украинца», — пояснил он.

Политолог напомнил о том, что у правящей элиты в Вашингтоне множество секретных каналов, чтобы обойти любые проблемы с финансированием украинского конфликта. Например, они могут попросить о помощи своих союзников в Германии и Великобритании, Франции и Польше. Поэтому, уверен Вароли, они не прекратят посылать оружие и деньги на Украину.

«Они не остановятся, потому что знают: если остановятся, они проиграют. Я имею в виду — НАТО проиграет. Если финансирование остановится хоть на неделю, киевский режим рухнет. Поэтому они не собираются останавливаться. Они не могут позволить себе остановиться, потому что задействовали слишком много ресурсов. Они вложили слишком много ресурсов в Зеленского. Он их проект, их оружие для атаки и уничтожения России», — заключил эксперт.

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3 октября спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста. Это стало известно после обнародования итогов голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, которую внесли на рассмотрение нижней палаты американского парламента.

Исполняющим обязанности спикера палаты представителей конгресса в тот же день был назначен республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Согласно правилам, на эту должность может претендовать только тот, чье имя называл предыдущий спикер. Имя Макгенри среди прочих отстраненный Маккарти называл первым среди возможных претендентов.

2 октября Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера Маккарти. Его резолюция имела приоритет над другими делами палаты представителей, так как является «привилегированной». Днем ранее Гетц заявил, что планирует подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти. Он обвинил соратника по партии во лжи палате представителей и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

До этого, 30 сентября, президент США подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023 года), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Тогда же Байден заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины.

29 сентября телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Белый дом призвал спикера палаты представителей США Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Украины.

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