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Врач рассказал о последствиях злоупотребления средств против боли в горле

Врач Банный: злоупотребление леденцами от боли в горле вызывает проблемы с ЖКТ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Чрезмерное употребление спреев, пастилок и леденцов от першения и боли в горле могут нанести большой вред здоровью, заявил 8 октября врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

По словам специалиста, часть компонентов, входящих в состав спреев для горла, могут вызвать аллергическую реакцию.

«В лучшем случае она проявится слезотечением, обильными выделениями и заложенностью носа. В худшем — разовьется отек Квинке — это острая реакция организма на аллерген. Основные симптомы — резко нарастающий отек кожи и слизистых оболочек в районе глаз, ротовой полости и дыхательных путей. При этом отёк гортани особенно опасен — он может привести к удушью», ― заявил доктор в беседе с RT.

Также определенные спреи противопоказаны беременным: причиной тому тератогенный эффект действующих веществ на плод. Доктор объяснил, что лекарства-тератогены оказываются в организме плода через плаценту, что может отразиться на развитии и функциональных нарушениях плода.

«То же самое касается и периода грудного вскармливания, когда опасные вещества поступают в организм ребенка с грудным молоком. Поэтому всем будущим мамам прежде всего следует проконсультироваться с врачом — он подберет препарат, который быстро снимет неприятные симптомы и при этом будет безопасен для ребенка», ― предупредил эксперт.

Не менее опасны для детей средства против боли в горле, которые могут вызвать рефлекторный спазм дыхательных путей у детей в возрасте до трех лет. Что касается детей более взрослого возраста, то в этих случаях использовать средства против першения необходимо в строгом соответствии с инструкцией.

Кроме того, Банный напомнил, что вредный эффект таят пастилки и леденцы для горла, если их употреблять в больших количествах.

«Обычно в инструкции к ним указано, сколько раз и с каким интервалом их можно принимать. Если превысить дозировку, то могут появиться нежелательные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта — это, прежде всего, боль в животе, тошнота, сонливость, учащённое сердцебиение», ― резюмировал доктор.

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