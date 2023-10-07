Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Тель-Авив

Французская авиакомпания Air France отменила полеты в Тель-Авив «до нового распоряжения» из-за обострения ситуации в Израиле. Об этом сообщило агентство AFP.

«В координации с Управлением гражданской авиации Франции и израильскими властями Air France приостанавливает полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», — заявили в пресс-службе компании. При этом отмечается, что клиенты могут бесплатно перенести или отменить поездку.

Корреспондент «Известий» убедился во временной приостановке полетов, позвонив на горячую линию тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона. На данный момент автоответчик сообщает, что все рейсы задержаны.

По данным AFP, самолеты французской авиакомпании совершали в Тель-Авив по два полета в день. Ранее в субботу рейс из Парижа в Израиль отменила французская авиакомпания Transavia. Также опереносе или отмене нескольких рейсов сообщали авиакомпании Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air и EasyJet.

Ранее, 7 октября, о закрытии аэропортов на юге и в центральной части страны для ряда пассажирских туристических и частных рейсов сообщил «Интерфакс» со ссылкой израильскую газету «Едиот ахронот». При этом, по информации 12 канала израильского телевидения, Управление аэропортов Израиля рекомендовало пассажирам уточнять информацию об отмене рейсов у авиакомпаний.

7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

В ответ истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.