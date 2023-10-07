Администрация президента США Джо Байдена была шокирована тем, что столько людей выступают против поставок вооружения Украине, об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner 7 октября.

«Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву», — сказал он.

Республиканская партия на фоне протестов против поставок вооружения Украине обратила внимание на то, что в стране тоже есть проблемы, например ситуация с миграцией и медициной, добавил полковник.

Ранее, 4 октября, политолог-американист Малек Дудаков спрогнозировал значительное сокращение финансирования Украины со стороны Вашингтона. Он также не исключил, что конгресс может вовсе отказаться выделять новые средства на поддержку Украины, поскольку уже наблюдаются серьезные проблемы с поиском консенсуса по этому вопросу.

27 сентября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что текущих средств США, направляемых на Украину, хватит еще на несколько недель. Он убежден, что выделение дополнительных средств поможет Украине в осуществлении контрнаступления, для которого еще сохраняются благоприятные условия.

Также он подчеркнул, что остановка или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.