В США рассказали о вреде сокращений поставок помощи Украине

Остановка или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности Киева. Об этом 26 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью MSNBC.

«Перекрытие финансирования Украины или любое значительное сокращение совершенно точно повлечет негативное воздействие на их способность достигать успеха», — сообщил он.

По сообщениям издания, в конгрессе США сейчас отсутствует единое решение по согласованию дополнительной помощи Киеву.

Кирби добавил, что Америка предоставляет самую крупную по сравнению с другими странами помощь Киеву, поэтому администрация в Вашингтоне уверена в поддержке со стороны обеих партий в конгрессе плана предоставления еще $24 млрд в качестве помощи Украине.

Ранее, 26 сентября, координатор Белого дома отметил, что текущих средств США, направляемых на Украину, хватит еще на несколько недель. Он убежден, что выделение дополнительных средств поможет Украине в осуществлении контрнаступления, для которого еще сохраняются благоприятные условия.

Накануне, 25 сентября, стало известно о прибытии на Украину первой партии танков Abrams. Кирби также пообещал новые поставки в ближайшем будущем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.