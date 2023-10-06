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Проверка системы: новые забастовки вспыхнули в США

К профсоюзам «большой тройки» присоединились медики и фармацевты
Фото: AP Photo/Richard Vogel
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Масштаб охвативших США забастовок продолжает расширяться. В сентябре на работу не вышло более 13 тыс. работников американских автомобильных заводов. В начале октября к ним присоединились 75 тыс. сотрудников фармацевтических предприятий. Всё это происходит на фоне череды политических скандалов и потрясений. «Известия» разбирались в ситуации.

Теперь — фармацевты

О забастовке объявили сотрудники Kaiser Permanente, одной из крупнейших медицинских компаний в США. Бастующие, среди которых фармацевты, лаборанты и медсестры, выдвинули требования о 25-процентном повышении заработной платы и улучшении условий труда. Проведенные в начале недели предварительные переговоры профсоюзов с менеджментом компании успехом не увенчались. С 1993 года это самая масштабная забастовка в системе здравоохранения США.

Kaiser Permanente — крупнейший в стране консорциум, интегрированный в систему «управляемого ухода», правительственной программы, принятой в начале 80-х и ориентированной на расширение доступа населения к медицинским услугам. В 39 клиниках в восьми штатах врачи работают за фиксированную зарплату, а не за оплату отдельных услуг, что делает получение медицинского обслуживания дешевле. По состоянию на 2022 год этой программой в учреждениях Kaiser Permanente пользуются 12,6 млн американцев.

Протесты в США
Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Во II квартале нынешнего года Kaiser Permanente сообщила о чистой прибыли в размере $2,1 млрд при более чем $25 млрд операционной выручки. В то же время руководство консорциума уже на протяжении двух с лишним лет заявляло о необходимости сокращения расходов. По этой причине еще в 2021-м в ходе переговоров с профсоюзом менеджмент предложил перевести сотрудников на двухуровневый режим оплаты труда: вновь нанимаемым работникам предлагался доход на 26–39% меньше, чем у тех, кто уже занимал соответствующие должности.

Наше дело правое

Свою солидарность фармацевтам Kaiser Permanente уже выразил глава профсоюзов автомобильной отрасли США (UAW) Шон Фейн.

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«Неважно, где вы работаете: в больнице, за офисным столом или за конвейером, ваша борьба — это наша борьба. <…> Мы все заслуживаем своей справедливой доли экономики, которую мы как трудящиеся создаем и которой управляем. Наша профсоюзная семья бастует в Kaiser Permanente, UAW прикрывает вашу спину», — сказано в опубликованном заявлении Фейна.

В свою очередь, за прошедшие две недели UAW, как и обещал, расширил число своих бастующих. На данный момент в забастовках участвует более 25 тыс. сотрудников Ford, GM и Stellantis (владелец Chrysler, Dodge, Jeep и Ram, а также крупных европейских автомобильных брендов). В данном случае можно говорить об открытом конфликте между концернами «большой тройки» и профсоюзами. Соглашения по-прежнему нет, а Ford уже заявил о планах уволить 600 человек из числа участников забастовки.

Протесты в США
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michaal Nigro

Как пишет CBS, о планах присоединиться к митингам в середине октября заявили пять профсоюзов работников игорного бизнеса в Мичигане и Неваде. Кроме того, городской профсоюз работников кулинарии Лас-Вегаса, а это, несмотря на название, — 60 тыс. человек, также договорился о начале забастовки в ближайшее время.

В конце августа за решение о проведении забастовки проголосовал и профсоюз бортпроводников крупнейшей в мире авиакомпании American Airlines, а это еще 26 тыс. человек.

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Следует отметить, что забастовки находят отклик среди американцев. По опросам Gallup, уровень общественной поддержки профсоюзов в августе составил 67%. В прошлом году он и вовсе достиг 71%, самого высокого показателя аж с 1965 года. Впрочем, эти цифры, вероятно, постепенно будут падать по мере нарастания негативного экономического эффекта от забастовок.

Сегодня профсоюзы в США играют значимо меньшую роль в политической жизни, чем раньше, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

Протесты в США
Фото: AP Photo/Mariam Zuhaib

— Состояние и доходы среднего класса в США не растут последние 20 лет — вот главная причина. Забастовка самых сильных дает знак другим, этим объясняется волновой эффект происходящего. С другой стороны, значение профсоюзов упало. Раньше они оказывали серьезное влияние на политический процесс, но по мере «сжимания» отдельных отраслей и закрытия заводов оно постепенно снижалось. Сегодняшние забастовки имеют в большей степени социальное звучание для прессы и общества, — подытожил эксперт.

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Тяжелый политический контекст

Всё это происходит на фоне неразберихи как в законодательной, так и в исполнительной власти. Едва удалось «на флажке» избежать шатдауна правительства, как началась эпопея с отставкой Кевина Маккарти и выборами нового спикера палаты представителей. Причем пока республиканцы пытаются договориться о том, кто займет его место, демократы делят кресло сенатора Роберта Менендеса, обвиненного в получении взяток. Дональд Трамп находится под следствием, Джо Байден вступил в противостояние с республиканцами, добивающимися его импичмента. Как отмечают некоторые американские политики, происходящее в США всё более напоминает будни «банановой республики».

Ситуация для американских политических элит в некотором смысле патовая, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Протесты в США
Фото: AP Photo/Jae C. Hong, File

— Политики стараются не выбирать какую-либо сторону в конфликте профсоюзов и крупных работодателей. С одной стороны, предвыборная кампания, с другой — крупнейшие корпорации, с которыми лучше не ссориться. Вмешаться напрямую они не могут, так как эти отрасли не являются стратегическими (в отличие от забастовки железнодорожников в прошлом году, которая была прямо заблокирована Вашингтоном). В нынешнем раскладе риторика профсоюзов более созвучна программе Трампа: против зеленой повестки и возвращение реального производства в Соединенные Штаты, — подчеркнул эксперт.

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