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Кирби предупредил о риске прекращения финансирования Украины со стороны США

Белый дом: у США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель
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Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch
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Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что средств США на военные поставки Украине хватит еще на несколько недель. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN 25 сентября.

«У нас есть ещё немного средств. Я думаю, нам их хватит ещё на несколько недель или около того», — сказал он.

Кирби отметил, что в случае отсутствия дополнительных ассигнований конгресса, дальнейшая помощь Украине может пострадать, в связи с чем он призвал выделить еще $24 млрд.

Он считает, что скорое выделение средств поможет Украине, так как там еще сохраняются благоприятные условия для контрнаступления.

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — сказал координатор.

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Ранее, 25 сентября, Кирби подтвердил прибытие на Украину первой партии танков Abrams, пообещав новые поставки в ближайшем будущем.

22 сентября президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. По его словам, в него войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Согласно заявлению, США намерены поставлять Украине аналогичные системы каждый месяц на протяжении всей зимы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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