В Белом доме подтвердили прибытие на Украину первой группы танков Abrams

Представитель Белого дома Джон Кирби 25 сентября подтвердил прибытие на Украину первой группы танков Abrams.

«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Кирби также отметил, что новые поставки боевых машин запланированы на ближайшие недели.

Ранее, 22 сентября, американский лидер Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. Он добавил, что в него войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Президент подчеркнул, что США будут поставлять Украине аналогичные системы в течение зимы каждый месяц.

В этот же день Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе. Первая партия танков будет состоять из 10 машин.

До этого, 21 сентября, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет вооружений Украине «со значительными средствами ПВО». Он добавил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, однако рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

19 сентября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что танки Abrams скоро будут доставлены на Украину в рамках помощи от США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.