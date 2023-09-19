В Пентагоне анонсировали поставку танков Abrams на Украину

Танки Abrams скоро будут доставлены на Украину в рамках помощи от США. Об этом сообщил 19 сентября шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину», — заявил он в ходе заседания контактной группы по Украине в Германии.

Подробностей и точных дат он не привел.

Ранее, 15 сентября, секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов уточнил, что ожидается прибытие 10 единиц таких танков.

31 августа газета Politico написала, что первые 10 из 31 танка M1 Abrams будут отправлены Киеву в середине сентября. В публикации отмечалось, что в настоящее время бронемашины находятся в Германии.

Помимо прочего 18 августа портал Business Insider сообщил, что украинские военные подошли к финальной стадии курсов по управлению танками Abrams.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля прошлого года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.