Политолог назвал провалом спецслужб Израиля вторжение ХАМАС

Ракетная атака территории Израиля и вторжение палестинской группировки ХАМАС в еврейское государство — это огромный провал для службы безопасности израильской стороны. Об этом «Известиям» заявил политолог Александр Каргин.

«Это невозможно было представить, поскольку считалось, что ХАМАС не обладает ресурсами для этого. Более того, судя по всему, Израиль несет очень серьезные потери, сообщается о сотне раненых и погибших израильтян, захвачена израильская бронетехника», — сказал эксперт.

Он отметил, что это огромный провал службы безопасности Израиля, последствия для правительства страны наступят после того, как война закончится. Каргин предположил, что будет создана комиссия для расследования обстоятельств, при которых Израиль допустил вторжение.

«Чем всё закончится, всё зависит от того, кто стоит за случившимся, в Израиле допускают, что это Иран. Если это Иран, то, скорее всего, будет большая ближневосточная война. Конечно, хотелось, чтобы это было не так. Если ХАМАС действует больше сам по себе, будет ограниченная военная операция Израиля. Она точно будет, вполне возможно, что наземная», — уточнил политолог.

По словам Каргина, скорее всего, страны призовут к тому, чтобы палестино-израильский конфликт был остановлен, но мирное урегулирование не произойдет в ближайшее время.

Говоря о целях группировки ХАМАС, эксперт предположил, что боевики таким образом могут пытаться захватить лидерство в «палестинском мире», так как между ними тоже есть конкуренция. Так они показывают себя в качестве ведущей боевой силы Палестины. По мнению политолога, еще одной причиной может быть попытка сорвать мирные переговоры Израиля и Саудовской Аравии.

Утром 7 октября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Израиле. В центральной части страны ввели особое положение на фоне проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, а также массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с ударами также распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В посольстве РФ в Тель-Авиве заявили, что информация о пострадавших граждан России в зоне палестино-израильского конфликта не поступала.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.