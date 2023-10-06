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Саркози предъявили обвинения по делу о предвыборной кампании 2007 года

BFMTV: Саркози предъявили обвинения по делу о предвыборной кампании 2007 года
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sandrine THESILLAT
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Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлено двойное обвинение в рамках дела о финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил французский телеканал BFMTV.

«Бывшему президенту Республики только что было предъявлено двойное обвинение в «сокрытии подчиненного положения свидетеля» <...> и в «преступном сговоре с целью совершения судебного мошенничества в составе преступной группы», — говорится в сообщении.

Телеканал уточняет, что сам судебный процесс по делу о финансировании президентской кампании Саркози 2007 года экс-лидером Ливии Муаммаром Каддафи должен состояться в 2025 году.

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В мае апелляционный суд Парижа оставил в силе решение предыдущей инстанции по «делу о прослушке», согласно которому Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых — условно. Дело базируется на перехваченных беседах экс-президента с его бывшим адвокатом Тьерри Эрзогом, в которых Саркози якобы просил помочь экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить престижный пост в Монако, а в обмен пытался достать информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании в 2012 году.

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