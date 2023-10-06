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В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга

В Сибири школьник умер в гостях у друга, рядом нашли энергетик и вейп
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кемеровской области семиклассник умер в гостях у друга, рядом с его телом обнаружили банку из-под энергетика и вейп. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел вечером накануне, 5 октября, в квартире 14-летнего подростка на улице Калинина в городе Калтане.

«В 19:30 подростку стало плохо и он умер. Прибывшие медики констатировали смерть», — передает собеседник «Известий».

Тело мальчика без видимых причин насильственной смерти направили на экспертизу.

Правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия литровую бутылку энергетика, а также пустую банку энергетика емкостью 0,5 л и электронную сигарету-вейп.

Помимо этого, также было отмечено, что мальчик с августа 2023 года состоял на учете местного отделения по делам несовершеннолетних.

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Ранее, 15 июня, стало известно, что госпитализированный после курения вейпа в Саратове подросток умер в больнице. По имеющимся данным, подросток был доставлен в медучреждение 29 мая с улицы Одесской с диагнозом «отравление неясной этиологии».

Врачи оказали юноше всю необходимую помощь, однако он скончался в больнице спустя несколько дней после госпитализации.

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