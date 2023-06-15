Госпитализированный после курения вейпа в Саратове подросток умер в больнице

В Саратове проводится доследственная проверка по факту смерти 15-летнего мальчика, который умер в результате отравления вейпом, несмотря на оказание медицинской помощи. Об этом 15 июня сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

По предварительным данным, подросток был доставлен в медучреждение 29 мая с улицы Одесской с диагнозом «отравление неясной этиологии».

По данным ведомства, врачи оказали юноше всю необходимую помощь, однако он скончался в больнице спустя несколько дней после госпитализации, отмечает «Газета.Ru».

«Несмотря на оказание медицинской помощи, подросток скончался 15 июня 2023 года. Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается на сайте СК по региону.

Как рассказывал министр здравоохранения региона Олег Костин, 15-летнему подростку стало плохо после курения вейпа. Мальчика доставили в детскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за спасение его жизни, подключив ребенка к аппарату ИВЛ.

13 июня депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил «Известиям», что в российских регионах не соблюдают закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. По его словам, это было установлено в ходе проверок. Депутат напомнил, что с 9 мая введен полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним.