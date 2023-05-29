В Саратове подросток попал в реанимацию после курения вейпа
В Саратове в реанимацию госпитализировали 15-летнего подростка, которому стало плохо после курения вейпа. Об этом в понедельник, 29 мая, рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.
Мальчика доставили в детскую больницу в крайне тяжелом состоянии.
«Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта — дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев. На первое место в патологической картине выходит отек легких», — написал министр в своем Telegram-канале.
Сейчас за его жизнь борются врачи: ребенка подключили к аппарату ИВЛ, сердечно-сосудистая система поддерживается с помощью медикаментов.
17 мая в Саратовской области семеро детей в школе отравились жидкостью для вейпа. Ученик седьмого класса разбил флакончик с жидкостью для электронных сигарет, рядом стоящие школьники надышались парами вещества.
В апреле Госдума приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Никотинсодержащая продукция, в которой содержатся ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость, также запрещены к обращению на рынке. Отмечается, что эти товары увеличивают привлекательность у несовершеннолетних для их покупки.