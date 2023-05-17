Семеро школьников отравились жидкостью для вейпа в Саратовской области

В Балашове Саратовской области семеро детей в школе отравились жидкостью для вейпа. Об этом сообщил источник «Известий» в среду, 17 мая.

По предварительным данным, ученик 7 класса разбил флакончик с жидкостью для электронных сигарет, рядом стоящие школьники надышались парами вещества.

Источник уточнил, что после этого детям стало плохо и они обратились за медицинской помощью. Их доставили в больницу для обследования.

В апреле Госдума приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. При этом никотинсодержащая продукция, в которой содержатся ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость, также запрещены к обращению на рынке. Отмечается, что эти товары увеличивают привлекательность у несовершеннолетних для их покупки.

В январе в Санкт-Петербурге восьмиклассник был найден мертвым с жидкостью для вейпа. Внешних признаков насильственной смерти на теле юноши не обнаружили, на учетах подросток не стоял.