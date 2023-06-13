Депутат сообщил о неисполнении магазинами запрета продажи вейпов подросткам

В российских регионах не соблюдают закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, рассказал «Известиям» 13 июня депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, это было установлено в ходе проверок.

«В рамках региональной недели вместе с «Молодой гвардией Единой России» мы проверили магазины на запрет продажи вейпов несовершеннолетним, а также на ограничение оборота электронных сигарет и кальянов. Нарушения зафиксировали во всех 10 магазинах, в которых провели контрольную закупку. Почти во всех точках до сих пор не убрали с открытых витрин вейпы и устройства, и только в двух магазинах спросили документы при продаже», — сказал он, отметив, что многие из ограничений действуют уже не первый месяц.

Депутат напомнил, что с 9 мая введен полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. Кроме того, в несколько раз были увеличены штрафы за продажу табачной продукции и электронных сигарет подросткам (штраф для физлиц составляет до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — до 600 тыс. рублей).

Результаты проверки Колунов направит в профильные комитеты Госдумы (ГД).

В этот же день председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль реализацию норм закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в регионах, и поручил профильным комитетам подготовить обращение нижней палаты парламента к правительству РФ о проведении проверки торговых точек.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 28 апреля. Он вступил в силу 1 июня. Так, полностью исключается продажа лицам, не достигшим 18 лет, вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Также ограничено их распространение на выставках, ярмарках, дистанционно, с использованием автоматов, путем развозной или разносной торговли. Продавать такой товар можно в розничных магазинах, однако их открытая выкладка запрещена.

12 мая стоматолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов рассказал, что курение вейпов и смесей может спровоцировать развитие злокачественных образований в полости рта.