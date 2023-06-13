Реклама
Прямой эфир
Мир
Десятки людей пришли почтить память Берлускони к его вилле под Миланом
Политика
В МГУ объяснили желание Макрона приехать на саммит БРИКС
Мир
Путин заявил о желании России выстраивать добрые отношения со странами бывшего СССР
Мир
Легкомоторный самолет аварийно сел на пляж в Уэльсе
Мир
Владимир Путин встретился с военными корреспондентами
Мир
Сторонники республиканцев назвали Трампа лучшим кандидатом для победы над Байденом
Мир
Венгрия заявила о необходимости продолжать диалог с Россией
Политика
Путин указал на фундаментальный характер целей и задач спецоперации
Экономика
Средства взноса со сверхприбыли компаний пойдут на поддержку семей с детьми
Мир
Прокурор предупредил об угрозе тюремного заключения до 22 лет для Трампа
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Депутат сообщил о неисполнении магазинами запрета продажи вейпов подросткам

Депутат Колунов: в регионах не исполняют принятый закон о запрете продажи вейпов подросткам
0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российских регионах не соблюдают закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, рассказал «Известиям» 13 июня депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, это было установлено в ходе проверок.

«В рамках региональной недели вместе с «Молодой гвардией Единой России» мы проверили магазины на запрет продажи вейпов несовершеннолетним, а также на ограничение оборота электронных сигарет и кальянов. Нарушения зафиксировали во всех 10 магазинах, в которых провели контрольную закупку. Почти во всех точках до сих пор не убрали с открытых витрин вейпы и устройства, и только в двух магазинах спросили документы при продаже», — сказал он, отметив, что многие из ограничений действуют уже не первый месяц.

Депутат напомнил, что с 9 мая введен полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним. Кроме того, в несколько раз были увеличены штрафы за продажу табачной продукции и электронных сигарет подросткам (штраф для физлиц составляет до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — до 600 тыс. рублей).

Результаты проверки Колунов направит в профильные комитеты Госдумы (ГД).

В этот же день председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам взять на контроль реализацию норм закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в регионах, и поручил профильным комитетам подготовить обращение нижней палаты парламента к правительству РФ о проведении проверки торговых точек.

Дым вверх дном: на вейпы предложили ввести таможенную пошлину 13%
Почему возникла такая необходимость и сохраняются ли в этом случае риски роста контрафакта

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 28 апреля. Он вступил в силу 1 июня. Так, полностью исключается продажа лицам, не достигшим 18 лет, вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Также ограничено их распространение на выставках, ярмарках, дистанционно, с использованием автоматов, путем развозной или разносной торговли. Продавать такой товар можно в розничных магазинах, однако их открытая выкладка запрещена.

12 мая стоматолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов рассказал, что курение вейпов и смесей может спровоцировать развитие злокачественных образований в полости рта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023