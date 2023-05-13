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Стоматолог указал на вред вейпов и курительных смесей для полости рта

Стоматолог Дахкильгов: вейпы грозят злокачественными новообразованиями в ротовой полости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Курение вейпов и смесей может спровоцировать развитие злокачественных образований в полости рта. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал «Газете.Ru» стоматолог, хирург-имплантолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.

По его словам, в состав смесей входят ароматизаторы, гликоль и глицерин. При нагревании они выделяют формальдегиды — высокотоксичные вещества, которые проникают в полость рта и легкие.

«Формальдегиды могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований в ротовой полости. Чем чаще и дольше человек курит вейп, тем выше риск возникновения онкологических заболеваний. Также курение вейпов грозит постоянным пересушиванием слизистых оболочек в полости рта, которое приводит к снижению выработки слюны. А это уже повышает риск развития кариеса», — сообщил специалист.

Дахкильгов подчеркивает, что слюна омывает зубы и десны, удаляет частицы пищи и налета. Если слюны мало, то она хуже смывает налет, которым питаются бактерии, вырабатывающие кислоты. Те, в свою очередь, разрушают эмаль зубов и вызывают кариес, а также воспалительные заболевания десен.

Стоматолог отметил, что вейпы опасны для эмали зубов из-за постоянного перегрева и перепадов температур. Из-за этого возникают микротрещины, которые не исчезнут, так как зубная эмаль не имеет способности к самовосстановлению.

Врач добавил, что курительные смеси ухудшают микрофлору полости рта.

«Чем уже сосуды, тем хуже питание слизистой оболочки полости рта. А ухудшение питания тканей может привести к пародонтиту и гингивиту — воспалительным заболеваниям мягких тканей. И если гингивит еще можно вылечить, то вот с пародонтитом ситуация уже намного сложнее», — заключил Дахкильгов.

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Ранее, 10 мая, стоматолог и главврач клиники Smile Studio Луиза Автандилян назвала разрушающие зубы вредные привычки. По ее мнению, курение занимает первую позицию в этом списке. Кроме того, врач добавила, что привычка грызть карандаш или ручку тоже неблагоприятно сказывается на зубах.

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