Экономист оценил решение правительства РФ восстановить топливный демпфер

Решение правительства РФ внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер позволит прекратить рост цен на бензин и дизтопливо. Об этом 6 октября «Известиям» заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Напомню, что в августе бензин подорожал больше других непродовольственных товаров. Это было до возвращения «старого» демпфера. Поэтому можно ожидать, что динамика роста цен на топливо прекратится. Вероятнее всего, стоимость бензина Аи-95 до конца года не выйдет из диапазона 54–57 рублей», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что властям стоит пересмотреть балансировку внутренней нагрузки с внутреннего рынка на экспортную цену топлива.

«В цену за литр бензина государство уже 30 лет включает акциз порядка 75% от цены. При становлении рыночной экономики это было, очевидно, эффективной мерой. Однако сегодня она требует переосмысления», — заключил он.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.