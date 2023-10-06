Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации рынка топлива

Правительство России утвердило ряд дополнительных мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Об этом в пятницу, 6 октября, заявили в пресс-службе кабмина.

«Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Данное решение обеспечит экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и сдержит рост оптовых биржевых цен, что позволит поддерживать стабильную ценовую ситуацию в рознице на близком к инфляции уровне, уточнили в кабмине.

Кроме того, были скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина пятого класса на биржевых торгах. Так, доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, а дизеля — с 9,5 до 12,5%.

Продажа производимого российскими нефтяниками топлива на бирже даст независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам и снизит риски монопольного ценообразования, объяснили в правительстве.

Также для экспортеров нефтепродуктов, которые не производят их самостоятельно, а закупают на внутреннем рынке для перепродажи, была введена заградительная пошлина, которая составит 50 тыс. рублей за 1 т. Таким образом, кабмин намерен предотвратить попытки перекупщиков заранее закупить топливо для его последующего экспорта после снятия действующих ограничений.

«Также правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.

Позднее, 4 октября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов, принятый правительством РФ, привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. По его словам, это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за 1 т дизельного топлива. Цены на дизель также важны для сельскохозяйственной отрасли, так как сейчас продолжается уборка урожая, заметил он.