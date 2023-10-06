Курс доллара превысил 101 рубль впервые с 14 августа

Рубль дешевел к основным мировым валютам в ходе утренних торгов на Московской бирже, доллар превысил отметку 101 рубль впервые с 14 августа и приблизился к максимумам года в 101,75 рубля. Это следует из данных торговой площадки на 6 октября.

Рост составил сразу 1,1 рубля.

В моменте на 8:14 мск курс доллара США составил 101,5 рубля, что на 1,1 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 106,9 рубля, подорожав на 1,13 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,11 рубля и составила 103,93 рубля.

В 08:50 мск доллар торговался по 101,25 рубля.

Юань также вырос на 14,1 копейки, курс китайской валюты составил 13,868 рубля.

Накануне курс евро превысил 106 рублей впервые с 16 августа, доллар торговался по 100,6 рубля.

В начале октября «Известия» публиковали прогноз экспертов по курсу валют на месяц. Опрошенные специалисты отмечали, что в начале октября доллар может торговаться на уровне 100 рублей.

В середине сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.