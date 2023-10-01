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Эксперты спрогнозировали курс рубля в октябре

Аналитик Мейнхард: на конец октября доллар может вернуться к отметке в 100 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Опрошенные «Известиями» эксперты не исключили, что в октябре доллар может достигнуть 100 рублей.

В начале октября курс может варьироваться около 97 рублей за доллар, до 103 рублей за евро и 13 рублей за китайский юань, считает экономист Владимир Григорьев. При этом, по его мнению, в связи с давлением на экономику в перспективе до конца октября 2023 года стоимость доллара может преодолеть порог в 105 рублей.

«Если же Центробанку и Минфину всё же удастся стабилизировать ситуацию, курс останется в нынешних позициях», — подчеркнул он.

В свою очередь, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард отметил, что итоговым результатом от валютных, регуляторных и словесных интервенций финансовых властей стало спасение рубля от более сильного падения.

«Я предполагаю, что на конец октября доллар США вновь вернется к отметке в 100 рублей, не только на фоне проблем в структуре импорта и экспорта РФ, но и на фоне укрепления доллара США к корзине иностранных валют. Что касается евро, то считаю, что негатив в рубле превысит негатив в зоне евро, что позволит европейцу закрепиться на отметке 104,5 рубля», — сказал он.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на закрытии торгов 29 сентября американская валюта находилась на уровне 97,97 рубля, европейская — 103,35, китайская — 13,49.

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Ранее, 19 сентября, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев предположил, что осенью российская национальная валюта может укрепиться до 93 рублей за доллар. При этом он уточнил, что не видит предпосылок для повторного роста курса до уровня в 101 рубль за доллар.

12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с нацвалютой.

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