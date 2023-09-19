Аналитик спрогнозировал колебание курса осенью в диапазоне 93–96 рублей за доллар

Осенью российская нацвалюта может укрепиться до 93 рублей за доллар, считает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. Об этом он рассказал «Известиям» 19 сентября, уточнив, что не видит предпосылок для повторного роста курса до уровня в 101 рубль за доллар.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 14:42 американская валюта торговалась на уровне 96,2 рубля.

«Центробанк (ЦБ) РФ и Минфин провели удачный эксперимент в июле и августе по профицитному исполнению бюджета благодаря слабому рублю, но это путь проблематичный даже в среднесрочной перспективе. Поэтому я не вижу предпосылок для повторного возврата пары «доллар/рубль» к уровню 101 в ближайшее время», — сказал он.

Эксперт уточнил, что в течение прошлой и текущей недели ЦБ в общей сложности в десять раз увеличил продажу валюты для сглаживания возможных колебаний на рынке. При этом он объяснил, что это было связано с крупным погашением суверенного валютного евробонда. В ближайшие пару лет такого большого единовременного спроса на валюту не предвидится, добавил аналитик.

«Предстоящие поступления от единовременного налога на сверхприбыль для крупных компаний по оценкам Минфина способны принести в бюджет порядка 300 млрд рублей. Большинство компаний воспользуются льготной ставкой 5%, действующей с начала октября по конец ноября текущего года. Таким образом, в этот период рубль может укрепиться до 93. В целом на осенний период вижу колебания курса в коридоре 93–96 рублей за доллар», — заключил Соловьев.

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Глава государства рассказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.