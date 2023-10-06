Курс евро на Мосбирже превысил 106 рублей впервые с 16 августа

Курс евро превысил 106 рублей впервые с 16 августа, следует 6 октября из данных на сайте Московской биржи.

По данным Мосбиржи на 7:11 мск, рост евро составил 0,26%, до 106,05 рубля.

Рост юаня составил 0,20%, в результате чего курс поднялся до 13,75 рубля. Тем временем доллар подорожал на 0,19%, курс американской валюты составил 100,6 рубля.

Вечером 5 октября доллар впервые за год закрыл торги выше 100 рублей: курс американской валюты достиг 100,41 рубля.

В начале октября «Известия» публиковали прогноз экспертов по курсу валют на месяц. Опрошенные специалисты отмечали, что в начале октября доллар может торговаться на уровне 100 рублей. Это, по мнению экономиста Владимира Григорьева, может быть связано с давлением на российскую экономику.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 октября заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты. По его словам, «такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого». Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.

Президент России Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.

До этого, в августе, российский лидер заявлял о необратимости процесса дедолларизации.