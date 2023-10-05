Доллар впервые за год закрыл торги выше 100 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Московской бирже в четверг, 5 октября, достиг 100,41 рубля, превысив отметку в 100 рублей впервые за год.

Евро завершил торги, поднявшись до 105,83 рубля.

Вместе с тем курс доллара в течение дня 5 октября поднимался выше 100 рублей в третий раз за год. В предыдущие разы аналогичная ситуация складывалась 3 октября и 14 августа.

В начале октября «Известия» публиковали прогноз экспертов по курсу валют на месяц. Опрошенные изданием специалисты отмечали, что в начале октября доллар может торговаться на уровне 100 рублей. Это, по мнению экономиста Владимира Григорьева, может быть связано с давлением на российскую экономику.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 октября заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты. По его словам, «такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого». Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.

Президент России Владимир Путин 12 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.

До этого, в августе, российский лидер заявлял о необратимости процесса дедолларизации.