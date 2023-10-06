ВФУ выпустили более сотни снарядов по ДНР за сутки

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки выпустили 106 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли трое мирных жителей и еще девять получили ранения. Кадры последствий обстрелов Донецка появились в распоряжении «Известий».

Как сообщил 6 октября Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за истекшие сутки было зафиксировано 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ. Под обстрелом оказались шесть населенных пунктов республики: Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк.

«Поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Никитовском и Калининском районах Горловки. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц, в том числе трое подростков, в Калининском и Никитовском районах Горловки, Коммунаровке», — сказано в сообщении.

Один из жителей Донецка, чей дом пострадал при обстреле, рассказал «Известиям», что опасается, что рядом могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Поэтому участок он планирует осматривать только утром, когда рассветет и будет более безопасно.

«Стекла поисчезали совсем <…> Ну и провода побило. Напряжения в доме нет, потому что «коротнуло», — поделился мужчина.

Ранее, 5 октября, в СЦКК сообщали о двух погибших мирных жителях в результате обстрела Горловки. Ими оказались две женщины 1966 и 1967 года рождения. В результате обстрела также пострадали пять человек — двое мужчин и три женщины.

Горловка подверглась очередному обстрелу ВСУ 5 октября. Удар был нанесен по Никитовскому району города. Накануне украинские войска за час пять раз обстреляли Горловку. С 9:15 до 10:15 мск боевики выпустили 18 снарядов калибра 152 мм.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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