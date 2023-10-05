Мирная жительница погибла при обстреле Горловки ДНР со стороны ВСУ

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла мирная жительница. Об этом 5 октября сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной», — написал он.

Ранее в этот день Приходько сообщил, что при обстреле города украинскими войсками пять мирных жителей получили ранения. Он уточнил, что удар был нанесен по Никитовскому району.

Днем ранее ВСУ за час пять раз обстреляли Горловку. С 9:15 до 10:15 мск боевики выпустили 18 снарядов калибра 152 мм.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.