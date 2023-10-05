Число погибших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до двух

Число мирных жителей, погибших в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до двух. Информация об этом опубликована в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

Среди погибших две женщины 1966 и 1967 года рождения. В результате обстрела также пострадали пять человек — двое мужчин и три женщины.

Кроме того, мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в Калининском районе Горловки четыре подростка пострадали, после того как попытались разобрать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы ВСУ. Один из раненых детей скончался.

Горловка подверглась очередному обстрелу ВСУ 5 октября. Удар был нанесен по Никитовскому району города. Накануне украинские войска за час пять раз обстреляли Горловку. С 9:15 до 10:15 мск боевики выпустили 18 снарядов калибра 152 мм.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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