Украинские войска пять раз за час обстреляли Горловку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час пять раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится 4 октября в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

С 9:15 до 10:15 мск боевики выпустили по городу 18 снарядов калибра 152 мм. Под обстрел попали Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки.

Позиции ВСУ, откуда велся огонь, находятся в районе Дзержинска и Щербиновки.

С начала суток украинские войска обстреляли Горловку шесть раз.

Ранее, 2 октября, ВСУ несколько раз обстреляли Горловку кассетными снарядами 155-миллиметрового натовского калибра. Также велся обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

До этого,1 октября, ВСУ обстреляли поселок Зайцево в Горловке. После этого загорелось городское кладбище.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».