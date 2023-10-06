Регулятор США подал в суд на Илона Маска для принуждения его к даче показаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на бизнесмена Илона Маска, пытаясь заставить его дать показания по поводу покупки им социальной сети Twitter (ныне Х) в прошлом году. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил NBC News.

По данным издания, адвокаты SEC утверждают, что Маск не явился для дачи показаний 15 сентября, как того требовала повестка в суд, выданная миллиардеру еще в мае 2023 года.

«Постоянный отказ Маска подчиниться административной повестке SEC препятствует и задерживает расследование сотрудников SEC с целью определить, имели ли место нарушения федеральных законов о ценных бумагах. Соответственно, SEC теперь просит суд заставить Маска явиться для дачи показаний в ходе расследования», — написали адвокаты комиссии в своей жалобе.

В SEC отметили, что пытались найти подходящее время и место для встречи с Маском, предлагая даты в октябре и ноябре этого года, однако «усилия были встречены полным отказом» миллиардера.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже несколько раз принимала показания г-на Маска в рамках этого ошибочного расследования — хватит», — приводит CNBC слова адвоката бизнесмена Алекса Спиро.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября 2022 года. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.

24 июля 2023 года Twitter обновила логотип. Вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск объяснил решение об обновлении изменением сути приложения.