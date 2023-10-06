Четырех игроков ПСЖ дисквалифицировали за оскорбительные кричалки

Четыре игрока французского футбольного клуба ПСЖ Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандал Коло-Муани и Левен Курзава были дисквалифицированы за оскорбительные кричалки после победы в матче с «Марселем».

Представители парижского клуба были вызваны дисциплинарным комитетом Профессиональной футбольной лиги (LFP) на заседание, где должны были объясниться касательно оскорблений, которые они позволили себе в адрес болельщиков «Марселя», сообщает «Спорт-Экспресс».

Позднее в воскресенье, 1 октября, игроки принесли извинения в своих социальных сетях за оскорбительные кричалки.

«Мы искренне сожалеем о словах, которые нам не следовало говорить, и хотели бы извиниться. В будущем мы будем делать всё для того, чтобы соблюдать свой долг и подавать правильный пример», — написали футболисты в своих аккаунтах в Х.

На заседании, которое состоялось 5 октября, LFP принял решение о дисквалификации футболистов на один матч — они пропустят игру с «Ренной» 8 октября.

Ранее, 5 октября, «Ньюкасл» разгромил ПСЖ в матче Лиги чемпионов. «Ньюкасл» набрал четыре очка и поднялся на первое место в турнирной таблице, ПСЖ идет вторым.