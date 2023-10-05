«Ньюкасл» разгромил ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Британский футбольный клуб «Ньюкасл» в среду, 4 октября, разгромил французский ПСЖ в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе «Сейнт-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 4:1, пишет «Спорт-Экспресс».
Среди игроков «Ньюкасл» мячи забили: Мигель Альмирон (17-я минута), Дэн Берн (39-я), Шон Лонгстафф (50-я) и Фабиан Шер (90+1). У парижан на 56-й минуте отметился Лукас Эрнандес.
«Ньюкасл» набрал четыре очка и поднялся на первое место в турнирной таблице, ПСЖ идет вторым.
Ранее, 4 октября, мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл итальянский «Наполи» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:2.