«Реал» обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:2

Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл итальянский «Наполи» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла 3 октября и завершилась со счетом 3:2.

В команде победителя отличился нападающий Винисиус Жуниор, забивший гол на 27-й минуте матча, и полузащитник Джуд Беллингем с голом на 34-й минуте. Кроме того, на 78-й минуте случился автогол вратаря неаполитанцев: мяч после удара от перекладины отскочил в спину голкипера Алекса Мерета и залетел в ворота, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Реал» со своими шестью очками стал лидером группы С. В следующем туре команда встретится с португальским клубом «Брага», а «Наполи» — с «Унионом».

Ранее, 20 сентября, мадридский футбольный клуб «Реал» в матче групповой стадии Лиги чемпионов обыграл дебютировавший в турнире берлинский «Унион». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Финал турнира пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.