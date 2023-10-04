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«Реал» обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:2

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alessandro Garofalo
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Мадридский футбольный клуб «Реал» обыграл итальянский «Наполи» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла 3 октября и завершилась со счетом 3:2.

В команде победителя отличился нападающий Винисиус Жуниор, забивший гол на 27-й минуте матча, и полузащитник Джуд Беллингем с голом на 34-й минуте. Кроме того, на 78-й минуте случился автогол вратаря неаполитанцев: мяч после удара от перекладины отскочил в спину голкипера Алекса Мерета и залетел в ворота, пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, «Реал» со своими шестью очками стал лидером группы С. В следующем туре команда встретится с португальским клубом «Брага», а «Наполи» — с «Унионом».

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Ранее, 20 сентября, мадридский футбольный клуб «Реал» в матче групповой стадии Лиги чемпионов обыграл дебютировавший в турнире берлинский «Унион». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Финал турнира пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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