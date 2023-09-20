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«Реал» обыграл дебютировавший в ЛЧ «Унион» со счетом 1:0

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch
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Мадридский футбольный клуб «Реал» в матче групповой стадии Лиги чемпионов обыграл дебютировавший в турнире берлинский «Унион». Встреча прошла 20 сентября и закончилась со счетом 1:0.

Мадридцы с первых минут начали осаду ворот соперника, однако «Унион» успешно оборонялся. В компенсированное время полузащитник «Реал» Джуд Беллингем всё же забил единственный за весь матч гол, о чем сообщил «Спорт-Экспресс».

«Реал» заработал три очка и поднялся на первое место в группе C. Во втором туре «Реал» приедет к итальянскому «Наполи». Матч назначен на 3 октября. К «Униону» домой в этот же день прибудет команда португальского клуба «Брага».

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Ранее, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Матчи первого тура состоятся с 19 по 20 сентября. Групповой этап должен завершиться к 13 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Позднее, 19 сентября, состоялся первый тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Матч завершился ничьей между английским футбольным клубом «Ньюкасл» и итальянским «Миланом». Счет составил 0:0.

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