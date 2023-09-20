«Ньюкасл» сыграл вничью с «Миланом» в первом за 20 лет матче в ЛЧ

Первый тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов, состоявшийся во вторник, 19 сентября, завершился ничьей между английским футбольным клубом «Ньюкасл» и итальянским «Миланом». Счет составил 0:0.

У россонери (другое название итальянской команды, произошедшее от красно-черной формы) на 72-й минуте попросил замену полузащитник Рубен Лофтус-Чик — как сообщил «Спорт-Экспресс», футболист получил травму мышцы. На 80-й минуте сменить пришлось и вратаря миланцев Майка Меньяна.

Последний раз «Ньюкасл» принимал участие в Лиге чемпионов в 2003 году. В тот раз англичане дошли до второго группового этапа.

Следующий тур группы F будет включать в себя матч «Милана» на выезде против немецкого клуба «Боруссия Дортмунд». «Ньюкасл» же примет у себя французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Оба матча пройдут 4 октября.

Ранее, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Матчи первого тура состоятся с 19 по 20 сентября. Групповой этап должен завершиться к 13 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В предыдущий раз победителем Лиги чемпионов стал английский «Манчестер Сити». Он обыграл итальянский «Интер» 10 июня в Стамбуле, тем самым впервые заняв первое место в этом турнире. Ранее победителями Лиги чемпионов становились «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» и «Челси».