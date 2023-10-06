Долги не коротки: средние ставки по потребкредитам достигли 27,6%

Средний размер полной стоимости кредита к концу первой рабочей недели октября достиг 27,61% годовых . Его уровень увеличился почти на 6 п.п. с начала осени, рассказали «Известиям» в «Финуслугах». На фоне подорожания ссуд банки отметили снижение интереса к необеспеченным займам со стороны россиян в диапазоне 10–30%. Выдачи же просели в коридоре от 17 до 50% . Падение спроса связано с повышением ключевой ставки, а также ужесточением правил выдачи кредитов людям с высокой долговой нагрузкой, отметили эксперты. По их оценкам, снижение объема выдач продолжится.

Ставки вверх

На фоне повышения ключевой ставки банки увеличили проценты по необеспеченным займам. Средний размер полной стоимости кредита (ПСК) достиг 27,61% на 5 октября. В конце августа он составлял 21,64% , рассказали «Известиям» в «Финуслугах». В расчетах учитываются проценты по ссудам, представленные на официальных сайтах 20 крупнейших кредитных организаций.

В то же время ставки по потребзаймам достигают и 53% . Например, на сайте финансового маркетплейса «Сравни» у Ренессанс Банка при подаче заявления на оформление кредита указан диапазон от 3,9 до 53,1%, в Банке БЖФ — от 15,49 до 39,99%, а в Альфа Банке — 4,5–29,99%. Кредитные организации предлагают такие условия по ссудам на 500 тыс. рублей на пять лет. По данным «Сравни», к 20 сентября кредиты наличными в среднем подорожали на 5,5 п.п. за месяц.

«Известия» спросили финорганизации о максимальных ставках. В «Ренессансе» подтвердили, что ставка по кредиту наличными начинается от 3,9% годовых. При этом в банках не назвали предельные значения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Справка «Известий» С середины лета Центробанк три раза подряд повысил размер ключевой ставки: 21 июля планово — с 7,5 до 8,5%, 15 августа внепланово — до 12%, 15 сентября планово — до 13%. Также с начала 2023-го регулятор ужесточил требования к выдаче кредитов и ввел макропруденциальные лимиты, чтобы снизить закредитованность населения.

Рост процентов по кредитам уже повлиял на показатели спроса и выдач. В сентябре количество принятых от клиентов заявок сократилось на 30% , отметил директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев. По его словам, это связано с повышением ключевой ставки и подорожанием ссуд. Некоторые клиенты решили отложить заимствования, ожидая в будущем уменьшения ставки. В результате количество выданных кредитов сократилось вдвое.

— Мы зафиксировали снижение спроса на потребредиты в сентябре примерно на 10% в сравнении с августом , — сообщили в УБРиР. — Стоит ожидать сокращения количества и объема их выдач по всему рынку.

Падение спроса на кредиты в пределах 5–10% также зафиксировали в «Открытии». Там связали это с сезонным фактором. В банке отметили, что за последний месяц количество и объемы выдачи потребительских кредитов снизились на 15–17%. Среди основных причин: уменьшение спроса, ужесточение макропруденциальных лимитов и общее повышение стоимости кредитования из-за роста ключевой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ВТБ также подтвердили тенденцию. Там добавили: в сентябре спрос заемщиков сократился по сравнению с «пиковым» августом, когда клиенты стремились оформить кредиты до повышения ставок . В банке ДОМ.РФ тоже отметили охлаждение интереса к потребительскому кредитованию в сентябре по сравнению с последним месяцем лета. Не зафиксировали каких-либо весомых изменений за последнее время в ОТП Банке.

Центробанк 31 августа установил новые значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным займам на IV квартал этого года. Так, доля кредитов, которые оформляют заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50–80%, не должна превышать 30% от общего объема выдач. При этом для займов клиентам с ПДН более 80% лимит сократится с 20 до 5%.

Естественная закономерность

На показатели спроса и выдач кредитов наличными повлияли два главных фактора , считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, первый — это некоторое снижение потребительской активности после реализации сезонных расходов на отпуск и подготовку к школе . Также в августе мог наблюдаться повышенный спрос на ссуды на фоне роста ключевой ставки и ожидания их удорожания, что привело к досрочной реализации части сентябрьского спроса , полагает эксперт.

По словам финансового эксперта Натальи Жуковой, в ситуации сокращения выдач позитивная сторона в том, что замедлится рост закредитованности граждан. Люди станут больше задумываться, прежде чем взять очередной заем. Негативная сторона заключается в снижении спроса на товары и услуги, что отразится на экономическом развитии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Разница ставок по потребительским кредитам с текущим уровнем ключевой сейчас составляет 14,6 п.п. , отметили в «Финуслугах». Таким образом, по кредитным продуктам также есть пространство для повышения процентов , считают там. Обычно это происходит с определенным лагом. Кредитный рынок начнет остывать с октября за счет еще большего повышения ставок, добавили в «Финуслугах».

Сегмент необеспеченного кредитования также будет испытывать некоторое давление из-за новых требований регулятора к показателю долговой нагрузки. Участники рынка начнут снижать количество одобрений, чтобы оставаться в рамках необходимых лимитов, отметили в ОТП Банке.

Если физлицу всё же необходимо сейчас взять ссуду, то ему следует трезво оценить свои возможности, заранее подумать о способах возврата заимствованных денег и тщательно проанализировать все предложения на рынке , рекомендует финансовый эксперт Наталья Жукова. По ее словам, нужно сравнить все условия, величину переплаты, а также обязательно оформить страховку.

Согласно данным ЦБ, по состоянию на 1 сентября совокупный долг россиян перед банками составил 31,5 трлн рублей. Только с начала 2023-го этот показатель вырос на 4,1 трлн.