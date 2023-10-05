Путин указал на разрушение созданной на основе доллара мировой финансовой системы

Созданная на основе доллара мировая финансовая система постепенно рушится, заявил президент РФ Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Бреттон-Вудская система — она когда-то была создана на основе доллара, но всё это постепенно рушится. Валюта — это производная от мощи экономики страны, которая эмитирует эту валюту», — сказал глава государства.

По его словам, мировая финансовая система не является идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам всех стран. Она породила ситуацию, когда некоторые страны не в состоянии расплатиться с долгами.

Кроме того, доля американской экономики в мировом ВВП сокращается, о чем говорят статистические данные, подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский президент отметил, что правительство России и Центробанк (ЦБ) реагируют на колебания рубля и предпринимают правильные шаги.

До этого Путин в ходе выступления на XV саммите БРИКС в августе отмечал, что процесс дедолларизации необратим.

Позднее экономист Юрий Юденков заявил, что наблюдается плавная тенденция к снижению роли американского доллара в мировой торговле. По его мнению, это может указывать на то, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу.