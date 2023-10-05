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В МГУ оценили призыв Европарламента к санкциям против Азербайджана

Европарламент призвал к санкциям против Азербайджана — мнение политолога Конькова
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Принятая Европарламентом юридически не обязывающая резолюция с призывом к санкциям Евросоюза против Азербайджана не повлечет за собой серьезных последствий. Об этом в разговоре с «Известиями» 5 октября заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

Тем не менее, по его словам, данное решение может добавить сомнений в отношения между ЕС и Азербайджаном.

«В большей степени каких-то серьезных последствий не ожидается и кроме декларативного характера такого рода позиция ни к чему не приведет», — отметил Коньков.

Как считает политолог, таким образом проявляется стремление Евросоюза играть активную роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, а также попытка демонстрировать свою силу и решительность. Притом что данный вопрос не зависит ни от европейских государств, ни от ЕС в целом, подчеркнул Коньков.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

Ранее в этот день депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге призвали ввести ограничения против официальных лиц Азербайджана, которые, по их словам, ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и «нарушения прав человека в Нагорном Карабахе».

Также во вторник, 5 октября, сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель ЕС Шарль Мишель проведут встречу в Гранаде, чтобы обсудить действия Евросоюза, необходимые для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Позднее Мишель заявил, что ЕС призывает Армению и Азербайджан к взаимному признанию территориальной целостности стран.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

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