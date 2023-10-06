Искусственный рай

В мире ежегодно производится около 400 млн т пластмасс. Очевидно, что бурное развитие рынка было бы невозможно, если бы эти материалы не демонстрировали выдающиеся эксплуатационные характеристики. Сегодня по объему потребления пластиковых изделий на душу населения судят об уровне промышленного прогресса в конкретной стране. К примеру, в России этот показатель находится в пределах 45 кг на человека в год, в то время как в США даже несколько лет назад на человека приходилось свыше 80 кг полимеров в год.

Однако натиск на пластмассы начался не случайно, и нынешняя мировая зеленая повестка представляет собою не просто пропагандистский тренд, но последовательный набор разрабатываемых регулятивных мер, направленных на ограничения и выпуск пластмасс в мире (скажем, в определенной его части). Под флагом борьбы с пластиковым загрязнением планеты предлагается ограничить как производство изделий из пластмасс, так и производство самих пластмасс в первичных формах. Как это реализуется на практике?

Недавно появился любопытный документ — Программа по окружающей среды ООН (UNEP). По сути, это проект международного договора, ограничивающего производство и применения пластмасс по причине загрязнения ими окружающей и водной среды. 13–19 ноября 2023 года в столице Кении Найроби пройдет уже 3-я сессия по подготовке этого международного юридически обязывающего документа, будет обсуждаться как раз этот нулевой (начальный) проект. Суть подходов состоит в том, чтобы подготовить и принять квалифицированным большинством голосов (2/3) договор, в соответствии с которым во имя борьбы с пластиковым загрязнением каждая страна примет на себя обязательства по сокращению производства и применения пластмасс.

При этом ограничения, судя по тексту проекта, коснутся не только базовых полимеров, но и тех, которые в своем составе содержат определенные вещества и добавки, возникающие на стадии производства пластиков и придающие им специальные эксплуатационные свойства. Эти добавки, согласно документу, создают риск ущерба для экологии планеты. И тут уже просвечивает суть документа — самые прогрессивные производители пластмасс могут «выскочить» из под этих ограничений, а вот, в частности, российская нефтехимия, которая вкладывает огромные средства в развитие производства пластмасс и пока, хоть стремительно, но всё же догоняет мировых лидеров этой отрасли, может вовсе оказаться без рынков сбыта за рубежом в течение уже трех лет после вступления договора в силу.

Даже поверхностный анализ текста показывает сомнительность и гипотетический характер выводов о вреде полимеров, напоминающий попытку лишь обосновать существующее убеждение. Но есть ли в этом подходе что-либо удивительное?

Зеленая повестка возникла в последние годы не случайно: под маской заботы об окружающей среде просматривается всё более очевидное стремление создателей проекта подавить промышленный потенциал стран-конкурентов и дополнительно защитить свои рынки от их продукции. Это изощренная форма межгосударственной конкуренции. Платформы ООН и ВТО используются в качестве инструмента этой политики.

Направление удара было выбрано не случайно — это пластмассы, как самые функциональные, наукоемкие и прогрессивные материалы, в которых заключен не только огромный научно-технический потенциал, но которые отвечают всем принципам экономики замкнутого цикла. Преимущество пластиков состоит в их функциональности, в способности быть вторично переработанными, что делает их наиболее экологичными материалами. Пластики характеризуются также наименьшим объемом выделения парниковых газов в процессе их производства и переработки. Крайне низкая материалоемкость, например, полимерной упаковки, высокая производительность и способность сохранять продукты позволяет сдерживать рост стоимости продуктов питания. Жизнь без пластмасс уже немыслима.

Но в процессе реализации зеленой повестки, имеющей абсолютно реальную экономическую подоплеку, возник тренд демонизации пластмасс, который был подхвачен и в нашей стране. До сих пор на уровне министерств идут рабочие обсуждения возможностей отказа от полимерной упаковки, которая якобы не перерабатывается и не извлекается из бытового мусора, проводятся исследования социально-экономических последствий отказа от нее и так далее. При этом практически не обсуждается вопрос: почему тогда «опасная» пластиковая упаковка вообще попадает в бытовой мусор и как этого можно избежать.

Но давайте обратимся к факту: отходы пластмасс составляют лишь 7–15% от общего объема коммунального мусора практически во всем мире. Для сравнения: пищевые занимают свыше 40% ТКО. При этом благодаря барьерным свойствам полимерной упаковки срок хранения продуктов питания увеличивается в несколько раз и сокращается количество пищевых отходов. То есть полимерная упаковка, наоборот, помогает сократить этот объем на полигонах.

По разным оценкам, в среднем в РФ образуется около 60–65 млн т ТКО в год. Достигнуть к 2030-му сокращения объема их захоронения на полигонах на 50% можно только одним способом. И это не запрет пластиков, а вопреки зеленой повестке, наоборот, совершенствование полимерной упаковки, дальнейшее уменьшение ее массы и повышения барьерных свойств с одновременным ускоренным развитием отрасли вторичной переработки отходов.

Начать второе надо с разработки централизованной законодательной основы для всей инфраструктуры раздельного накопления и вывоза ТКО в стране. С каждым годом предлагается всё больше рециклинговых технологий, позволяющих перерабатывать даже очень сложные комбинированные изделия из полимеров. Задача технической мысли сейчас — искать способы сокращения стоимости этих процессов. Мы должны осознать, что главная опасность для окружающей среды — это бесхозный мусор, который никто не собирает и не перерабатывает, а не технологически совершенные синтетические материалы, которые позволяют развивать науку, промышленность и культуру, обеспечивать современному человеку саму возможность выживания.

Проблемы пластикового загрязнения не существует, если начать ее решать как проблему загрязнения, а не как проблему применения материала. Мировое сообщество пришло к пониманию, что дальнейший прогресс возможен лишь в рамках построения экономики замкнутого цикла, которая базируется на постоянном расширении областей применения вторичных материалов в целом и рециклированных пластмасс в частности. В России всё это тоже можно построить, если создать эффективно функционирующую систему раздельного сбора ТКО, гарантирующую высокое качество и чистоту собираемых у населения отходов, а не запрещать пластмассы и играть на руку конкурирующим с нами государствам и их компаниям.

Автор — генеральный директор российского Союза переработчиков пластмасс

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