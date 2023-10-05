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Обозреватель The Atlantic заявил о потере Украиной поддержки двух союзников

The Atlantic: Украина потеряла поддержку Польши и Словакии
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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Украина утратила поддержку двух своих союзников — Польши и Словакии. Всё из-за ошибок киевских властей, заявил 4 октября обозреватель Петр Косицкий в материале издания The Atlantic.

«Выходные 30 сентября ознаменовали зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда ярых сторонниках этой страны в Восточной Европе», — пишет журналист.

По словам Косицкого, победа оппозиционной партии Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer) на внеочередных выборах в парламент Словакии в прошедшую субботу может стать серьезной проблемой для Украины. Фицо попытается возглавить коалиционное правительство страны и убедить перестать оказывать помощь Киеву.

Одновременно с этим Польша также теряет желание поддерживать Украину. Как считает журналист, причины этого — вопрос украинских мигрантов в стране, нерешенные проблемы с украинским зерном, скандал в Канаде и неудачные высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Всё это негативно влияет на отношения двух стран, отметил он.

«Дни международной солидарности Украины сочтены», — подытожил Косицкий.

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Ранее, 2 октября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сообщил «Известиям», что победа на выборах в Словакии оппозиционной партии Smer может сказаться на помощи Киеву от многих европейских стран. По словам Фицо, внешнеполитическая направленность партии «Курс — социальная демократия» предполагает, что Словакия в скором времени начнет переговоры касательно ситуации на Украине.

До этого, 30 сентября, бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек заявил «Известиям», что, если Smer победит на выборах, страна сможет наладить отношения с Россией. По его мнению, в случае улучшения отношений с Россией экономическая ситуация в стране улучшится.

Ранее, 27 сентября, обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки украинской стороны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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