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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа

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Фото: ТАСС/Бизнес Online/О.Спиридонов
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Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $86 за баррель впервые с 31 августа. Об этом стало известно 5 октября из данных на сайте биржи.

По данным ICE, на 00:21 мск стоимость декабрьских фьючерсов на Brent упала на 0,07%, до $85,97 за баррель.

К 00:35 мск стоимость нефти Brent зафиксировалась на уровне $86,00 за баррель (–0,04%). Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 4,79%, до $84,44 за баррель.

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Ранее, 3 октября, цена на Brent упала ниже отметки $90 за баррель впервые с начала сентября, а фьючерсы на WTI опустились в цене на 0,9%, до $87,91.

1 октября СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива. В связи с этим до конца 2023 года Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, в то время как Россия — на 300 тыс. баррелей.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.

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