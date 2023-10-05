Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $86 за баррель впервые с 31 августа. Об этом стало известно 5 октября из данных на сайте биржи.
По данным ICE, на 00:21 мск стоимость декабрьских фьючерсов на Brent упала на 0,07%, до $85,97 за баррель.
К 00:35 мск стоимость нефти Brent зафиксировалась на уровне $86,00 за баррель (–0,04%). Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 4,79%, до $84,44 за баррель.
Ранее, 3 октября, цена на Brent упала ниже отметки $90 за баррель впервые с начала сентября, а фьючерсы на WTI опустились в цене на 0,9%, до $87,91.
1 октября СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива. В связи с этим до конца 2023 года Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, в то время как Россия — на 300 тыс. баррелей.
21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.