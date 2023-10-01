СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива

Ограничение экспорта нефти Россией и Саудовской Аравией привело к увеличению стоимости бензина и дизеля в США. Ситуацию усугубляет и введенный Москвой запрет на экспорт топлива. Об этом в воскресенье, 1 октября, пишет «РИА Новости».

В публикации напоминается, что до конца 2023 года Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сути, в то время как Россия — на 300 тыс. баррелей.

Кроме того, агентство отмечает, что ОПЕК+ озвучивает прогноз на глобальный суточный дефицит в 3,3 млн баррелей уже в IV квартале, а цена нефти Brent движется к отметке $100.

В это же время, как указывается в материале, в США, несмотря на то что страна является крупнейшим производителем нефти, с конца 2019 года мощность нефтеперерабатывающих заводов снизилась на 900 тыс. баррелей в день. Ситуация в государстве ухудшилась и из-за решения РФ ограничить на неопределенный срок экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка.

На этом фоне в США озвучивают мрачные экономические прогнозы. В частности, глава крупнейшей в стране компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Даг Лолер не исключил подъема котировок до $120 и даже $150. Вместе с этим повышающиеся цены на бензин влияют на рейтинг президента США Джо Байдена, что ставит под угрозу его переизбрание.

Агентство ссылается на публикацию The Hill, в которой отмечалось, что именно цены на бензин больше всего влияют на мнение граждан, ведь при вступлении Байдена в должность изначально было $2,39 за галлон, сейчас цены выросли на 60%.

Галлон (3,79 л) дизеля в стране, по данным, которые приводит «РИА Новости», сейчас стоит $4,58 (месяц назад — 4,34).

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.