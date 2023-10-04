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Волочкова не увидела ничего зазорного в своем фото со шпагатом у самолета

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Фото: РЕН ТВ
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Балерина Анастасия Волочкова в среду, 4 октября, в беседе с «Известиями» прокомментировала обвинения, посыпавшиеся на нее в Сети после публикации фотографии со шпагатом у самолета. Артистка заявила, что не видит ничего предосудительного в этом фото.

«За что докопались до меня по поводу фотографии на «Мосфильме» сделанной, я вообще не понимаю. <…> Какое преступление я совершила?» — удивилась Волочкова.

По ее словам, многие ее фотографии подвергаются критике со стороны людей, которые просто любят писать комментарии.

«Те люди, которые писаки, так они мне пишут всякое под разными постами. И где я в свадебном платье, и в самолете», — отметила Волочкова.

Она добавила, что является патриоткой России и очень много сделала для страны.

«Я представляла Россию на мировых сценах, и 20 лет подряд я всех бесплатно приглашаю на свои выступления», — сказала балерина.

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Накануне Волочкова выложила в одной из соцсетей фотографию, на которой она положила ногу на крыло бутафорского самолета Ла-5, установленного в музее студии «Мосфильм». Его снимали в ряде фильмов о Великой Отечественной войне.

Сообщалось, что фотография Волочковой якобы оскорбила пользователей и они начали писать заявления в полицию с требованием привлечь балерину к ответственности за нарушение ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

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