Волочкова ответила на обвинения после фото со шпагатом у военного самолета
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не видит ничего оскверняющего в своем фото со шпагатом на военном самолете. Об этом она рассказала 4 октября «РИА Новости».
«Я ничего не осквернила. Я просто сфотографировалась. Да, я живу в шпагате. И что? Какое преступление я совершила? Что мне комментировать?» — сказала она.
Балерина предложила своим недоброжелателям пойти в спортивный зал.
Накануне Волочкова выложила в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) фотографию, на которой она положила ногу на крыло бутафорского самолета Ла-5, установленного в музее студии «Мосфильм». Его снимали в ряде фильмов о Великой Отечественной войне.
Сообщалось, что фотография Волочковой якобы оскорбила пользователей и они начали писать заявления в полицию с требованием привлечь балерину к ответственности за нарушение ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).
Ранее, 6 июня, Мировой судебный участок Москвы оштрафовал Волочкову на 10 тыс. рублей за неправильную парковку. Она не уплатила в срок административный штраф за парковку транспортного средства в неположенном месте.