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Волочкову оштрафовали на 10 тыс. рублей за неправильную парковку

Суд в Москве оштрафовал Волочкову на 10 тысяч рублей за неправильную парковку
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Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev
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Мировой судебный участок Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 10 тыс. рублей за неправильную парковку. С решением суда «Известия» ознакомились 6 июня.

Судебное заседание прошло без участия артистки. Решение вступило в силу 5 июня.

Как следует из документа, суд установил, что Волочкова не уплатила в срок административный штраф за парковку транспортного средства в неположенном месте. Речь идет о штрафе от 30 декабря, вынесенном ГКУ «Московский паркинг».

После этого, уже в марте суд назначил артистке штраф в 5 тыс. рублей, но она также его не оплатила.

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В середине мая Тверской суд Москвы взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам на 50 тыс. рублей. Изначально истец в лице ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» требовал взыскать с ответчицы 399,5 тыс. рублей по долгу за коммуналку с февраля 2020 года по октябрь 2022 года.

Однако суд удовлетворил исковые требования частично.

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